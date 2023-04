Nicola Porcella recuerda su relación con Angie Arizaga: “Es una chica espectacular pero no estaba con la mujer correcta”

Nicola Porcella y Angie Arizaga eran una de las parejas más queridas de ‘Esto es Guerra’, sin embargo, debido a diversos escándalos que tuvió la pareja, la relación se terminó.

En un adelanto del programa de Youtube del periodista Giancarlo Granda, el exchico reality volvió a hablar de la larga relación que tuvo con la modelo.

“ Soy hombre no me van a creer nada de lo que diga. Me van a decir ‘poco hombre’, así que prefirí callarme. Le deseo lo mejor porque es una chica espectacular, pero no estuve con la mujer correcta ”, expresó Nicola.

En la actualidad, Angie Arizaga tiene una relación con ‘Jota’ Benz, con quien planea casarse un formar un hogar, tal como lo mencionó en varias ocasiones. En esta oportunidad, Porcella recordó lo difícil que fue el mediático romance.

“ Sacábamos lo peor de cada uno ”, agregó el recordado capitán de ‘Las Cobras’.

Por otro lado, volvió a hablar de ‘Esto es guerra’, programa en el que se hizo conocido.

“ La gente de ahí no suma para nada. No sé por qué están ahí. Si volviera lo primero que haría sacaría a la mitad. Solo volvería a los realitys en Perú si compitiera contra ‘EEG’ ”, manifestó Nicola Porcella.

