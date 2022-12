La ex chico reality Nicola Porcella se refirió a las críticas que recibió tras bromear acerca de las denuncias que recibió por realizar fiestas en su departamento.

A través de su cuenta de Instagram, el modelo señaló que mientras trabajaba en México tenía poco tiempo para grabar videos en Youtube y reunirse con sus amigos en Lima.

Asimismo, Porcella aseguró que no fue su intención burlarse de las quejas de los inquilinos del edificio. Si me han visto riéndome de eso es porque yo trato de tomar todo de la mejor manera. Porque inclusive pusieron fechas donde yo no estaba en Perú, pero entiendo, así es la prensa cuando quieren generar noticias”, señaló.

“También entiendo a los demás y su malestar. Es por eso que sí mandé una carta pidiendo las disculpas del caso. Esta casa se la compré a mi mamá y a mi hijo, por eso me molestó que se haga público, pero como dije, también entiendo y siempre creo que las cosas se arreglan hablando. Así que ese tema está cerrado y no es menos hombre el que reconoce sus errores así que las disculpas ya están pedidas. Gracias”, agregó el modelo.

Nicola Porcella sobre su vecina tras denuncias: “Se cree la dueña del edificio”

El modelo realizó una transmisión en vivo, a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró que una de las recidentes lo había amenazado con reportar sus celebraciones. “Que cree que es la dueña del edificio”, expresó.

“Es más, ella ha dicho que cuando invite a mis amigos va llamar a los del canal 9 para que graben desde abajo, así ha dicho, para que graben mi casa″, añadió Porcella.

