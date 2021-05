Janick Maceta, segunda finalista del Miss Universo 2021, decidió poner fin a su participación en los certámenes de belleza tras su brillante participación en representación de Perú. Además, reveló en Mujeres al Mando os problemas que pasó durante el evento.

La modelo reveló que tuvo que salir a la gala con el cabello sujeto con un collet, ya que no había nadie quien la ayude. Además, resaltó el apoyo de Miss México y Miss Colombia.

“No había nadie que me ayude a poner el vestido. No había nadie que me ayude a ponerme los zapatos. Yo pedía ayuda y nadie se me acercaba (...) Solamente vino mi amiga de Colombia y trataba de pegarme el arete. Luego vino Miss México y me ayudó a subirme el vestido”, reveló al programa Mujeres al Mando.

“Quiero estar en la televisión, espero propuestas porque no tengo manager”

Janick Maceta declaró en una entrevista exclusiva con Telemundo que se siente “feliz y satisfecha” por su desempeño en el escenario internacional.

“Segunda finalista y una de las favoritas de este concurso del Miss Universo. ¿Cómo te sientes después de toda la locura que acaba de suceder?”, preguntó la entrevistadora a la Miss Perú.

“Mañana (lunes) me voy a tomar un día de relax y luego quiero comenzar en televisión, yo quiero estar en la televisión, espero propuestas porque no tengo manager. Cuando quieran, por favor, avísenme”, agregó.

