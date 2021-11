La modelo Andrea San Martín fue nuevamente acusada por su expareja, Juan Víctor Sánchez, por violencia familiar. Según refiere el piloto, la chica reality no le permite ver a su hija en los días correspondientes según el régimen de visitas acordado entre ambos.

El padre de la menor declaró para el programa ‘Amor y Fuego’ que el pasado martes le correspondía visitar a su hija pero que San Martín impidió que esto sucediera.

“Lamentablemente no tengo contacto con la mamá de mi hija, no me responde los mensajes de WhatsApp ni las llamadas. No tengo idea de dónde está mi hija, no sé nada de ella”, manifestó a Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’.

Por otro lado, Sánchez también evidenció su temor de una posible demanda por parte de la modelo, por acoso, de continuar insistiendo en una comunicación con ella.

