La destacada agrupación Corazón Serrano será la encargada de dar la serenata a su distrito Veintiséis de Octubre en su 13° aniversario y hará bailar a todos sus seguidores con las mejores canciones que se han hecho muy populares y que brillan en el firmamento musical.

Será el lunes 2 de febrero por la noche en la serenata con artistas regionales y nacionales y cuyo plato fuerte será la presentación de la orquesta invitada de los hermanos Guerrero-Neira, a desarrollarse en el frontis de la comuna.

LA ELECCIÓN

La belleza de la mujer octubrina engalanará este martes la elección y coronación de “Miss Veintiséis de Octubre 2026” a llevarse a cabo en el coliseo Los Claveles, a partir de las 8:00 p.m. La soberana elegida engalanará los festejos por el 13° aniversario de este joven distrito.

Son 8 candidatas elegidas tras casting: Amyra Vásquez, Iris Sosa, Jazmín Domínguez, Karen Jiménez, Kiara Vargas, María Fernanda Chunga, Melany Ramírez y Nicol Codarluypo.

Ellas fueron presentadas a la prensa y estuvieron acompañadas de la reina del año pasado. Ariana Palacios y se contó con el apoyo del Consorcio Golden Queens of Peru.

Este certamen busca resaltar la belleza, el carisma y el compromiso social de la mujer octubrina, donde ellas buscarán además del cetro, ganar hermosos premios otorgados por la municipalidad distrital.

ACTIVIDADES

La programación de aniversario ha sido diseñada con un enfoque inclusivo e integrador.

Habrá feria de emprendimiento gastronómico y concurso de restaurantes, festival de canto, acción cívica, maratón, concurso de mascotas y de arte y fotografía de los humedales de Santa Julia.

El día 3 de febrero, en su día central, habrá misa te deum, romería y sesión solemne. La parte artística musical estará a cargo de dos grandes orquestas: Piura Boys y la Única Tropical, en el frontis del local del municipio. a partir de las 8:00 p.m.