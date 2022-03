Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, emitió un comunicado en su cuenta de Instagram luego de decir que Jefferson Farfán la viene ayudando con un departamento

En declaraciones para el programa ‘Amor y Fuego’, Olenka contó que ahora se siente más tranquila y que el apoyo que recibe del futbolista es parte de ser pareja. “Jefferson (Farfán) me ha dicho: ‘Olenka tranquila, múdate allá por la estabilidad del bebé porque no es bueno que estén así’”, dijo Olenka Mejía al programa ‘Amor y Fuego’. “De verdad me siento tranquila y estoy bien. Eso es parte de una pareja. Es parte de que si estás con una persona, que se apoyen ambos”, agregó.

Ahora la joven ha dicho en un comunicado que esas declaraciones fueron hechas como conversaciones privadas con el reportero del programa de espectáculos y que no son actuales.

“Hace unos días se han emitido unas conversaciones totalmente privadas,como en ellas no autorizando hacerlas públicas, siendo conversaciones antiguas y no actuales. Por lo cual lamento lo sucedido, pido respeto y hablen con la veracidad del caso. Hace mucho que mantengo un perfil bajo, ya que salvaguardo la integridad y bienestar de mi menor hijo, como también estoy enfocada en mi carrera política, abogada penalista, mamá y empresaria”, se lee en parte de su pronunciamiento.

Recordemos que la excuñada de Jefferson Farfán explicó que por el momento aún no puede oficializar su relación y que se lo preguntará al deportista.

“Déjame establecerme, déjame que esto y lo otro, y voy a preguntarle a Jefferson (Farfán) para publicar algo en las redes. Que simplemente no es así y ya”, contó.

Olenka aseguró que Jefferson Farfán la apoyará en su campaña para ser regidora. “Tiene que ayudarme... obviamente con la campaña, si no me ayuda con la campaña lo mato”, dijo la expareja de Jorge Plasencia, el hermano de la salsera.

