Olinda Castañeda respondió en redes sociales luego que un diario local la vinculara en una lista de supuestas amantes de Christian Cueva.

“Me mencionan, están afirmando que yo he sido vinculada con Christian Cueva, que he sido amante de Christian Cueva, que él fue infiel a su esposa conmigo, lo cual no es cierto”, dijo Olinda Castañeda.

Luego continuó con: “la única vez que yo he podido escuchar o leer el nombre de Christian Cueva referente a mí es cuando su manager me escribió para ver si yo quería ir a Brasil y yo ilusamente le respondo y le dije si era para un desfile o algún evento. Me estaba invitando de vacaciones a Brasil, a lo que yo le respondo que ahí nomás, que no gracias, que se ha confundido”.

Shirley Arica se pronuncia tras ser vinculada con Christian Cueva: “No hay ni una sola conversación entre él y yo”

Shirley Arica rompió su silencio luego de ser vinculada sentimentalmente con Christian Cueva, tras la difusión de un chat revelado por Pamela López en el programa de Magaly Medina, en el que se mencionaba a la modelo.

“No iba a pronunciarme sobre ese tema, pero lo hago por aquí por novena vez… En su momento lo aclaré, pero vuelvo y repito para las personas que no les quedó claro porque ayer salió una lista en la cual sale mi apellido nuevamente con alguien que no tuve nada” , expresó Shirley Arica.

También lamentó que no se haya emitido el episodio que grabó en El valor de la verdad, donde habló sobre Cueva.

“Me hubiese gustado que salga el episodio que grabé en El valor de la verdad para que se aclaren muchas dudas, pero lamentablemente no salió. No tuve nada con él porque no me gustó en su momento y menos me va a gustar ahora” , expresó.

“Lo máximo que he podido pasar con él es que hemos coincidido en una reunión con otros personajes conocidos (...) ni como amigo lo tengo (a Cueva). No hay ni una sola conversación entre él y yo por ningún lado” , contó.

Pamela López expone lista de infidelidades de Christian Cueva: “Soifer, Franco, Klug, Gastaldo, Arica”

Pamela López revelará en ‘Magaly TV, la firme’ los nombres de las figuras de la farándula con las que Christian Cueva le fue infiel, según confirmó el propio futbolista, quien admitió sus faltas y le pidió disculpas a su esposa a través de un mensaje de WhatsApp.

2016: Soifer

2017: Franco, Klug, Gastaldo, Arica, Chama, etc

2019: Franco

Ante el reclamo de Pamela López, Christian Cueva le da la razón y asume infidelidades: “(Y¿Yo miento, Christian?) No, no mientes. Yo sí reconozco errores y mis pendej”#$%”.