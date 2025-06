Luego de que Onelia Molina fuera captada por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” en una salida nocturna con Anderson Santamaría, decidió pronunciarse tras los rumores de un presunto romance con el futbolista.

La chica reality rompió su silencio en el podcast “Doble Sentido” para aclarar esta situación, donde resaltó que aún no está preparada para iniciar una nueva relación.

“ Por más que yo salga con una persona, ya sea amigo, o amiga, eso no quiere decir que estoy empezando a tener una relación sentimental o que yo esté saliendo con esa intención. Actualmente yo no busco a nadie para tener una relación, pero si me dicen vamos a comer y salimos a almorzar, yo normal ”, expresó.

Además, la modelo asegura que tener una relación amoroso no es una prioridad para ella, pues considera que primero debe sentirse bien consigo misma antes de conocer a alguien.

“ No quiero que me vinculen en una supuesta relación porque creo que una persona debe estar al cien por ciento sana en sus emociones. Es importante sanar para poder dar el cien por ciento y empezar una relación o simplemente conocer a alguien. Yo no quiero nada con nadie. Sé que me van a vincular. Sé que el morbo vende, pero me van a ver con él y muchos más amigos, entrenando, bailando, jugando, divirtiéndome, sí, pero no quiero nada con nadie ahora “, indicó.