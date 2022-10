Está de fiesta. La popular ‘Paloma de la Guaracha’ celebró veintiséis años desde que apareció en televisión peruana. En el programa “Magaly Tv La Firme” relató cómo nació su nombre artístico.

La polémica organizadora reveló que se esforzó en aparecer en los medios televisivos. “Yo parecía un fantasma detrás de Susy (Díaz), siempre metía mi cabezota. Y si estaba Flor, también”, señaló.

Asimismo, la polémica personaje del espectáculo explicó de dónde nació su sobrenombre. “‘Paloma de la Guaracha’ salió por la discoteca ‘La Guaracha’, yo solo era ‘Paloma Che’ porque estaba en Argentina”, indicó.

Además, la representante de orquestas musicales se dirigió a Magaly Medina para exigirle que la invite a su fiesta de aniversario número veinticinco. “Si ustedes no me mandan la invitación, me voy a ‘zampar’ como en la fiesta de (Jefferson) Farfán”, mencionó.

‘Paloma de la Guaracha’ afirma empresario árabe le pidió que lo visite en hotel

“Me invitó a su hotel. Ojalá que él me venga a visitar donde estoy ahorita, en Santa Anita”, dijo la polémica personaje de la farándula peruana.

Asimismo ‘Paloma de la Guaracha’, indicó que tiene conversaciones candentes con Yaqoob Mubarak, donde él supuestamente le pide fotografías candentes.

Magaly Medina dijo haber visto videos mostrados por la representante de orquesta en que el empresario árabe aparecería desnudo.

TE PUEDE INTERESAR