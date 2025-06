Paloma de la Guaracha aseguró que Florcita Polo tiene una venda en los ojos por su pareja, Luigi Yarasca. Además, señala que su actual novio es peor que Néstor Villanueva.

“ Flor tiene una venda en sus ojos y con Susy (Díaz) le hablamos como madres para que ella vea la realidad. Este sujeto (Yarasca) es peor que Néstor ”, declaró a Trome.

“ Flor ya tiene 40 años, no es una niña, tiene dos hijos y debe buscar una buena persona, que sea un buen ejemplo. Pero ahorita, yo me he enterado de muchas cosas ”, añadió.

Asimismo, la amiga de Susy Díaz señaló que Flor pidió un préstamo al banco para su pareja.

“ Ese chico la está viviendo. Esa plata se la ha dado al novio y hay rumores de que ha invertido en un night club. Ese es dinero de Flor porque él no tiene dónde caerse muerto. Ella no me habla desde que está con este chico”, sostuvo.