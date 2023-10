A través de sus redes sociales, Paloma Fiuza agradeció las muestras de apoyo, tras ser sometida a una operación médica luego de sufrir una terrible lesión mientras competía en Esto es Guerra.

“Contarles que ya estoy operada y que ahora me toca un camino largo de recuperación. No les voy a mentir, estaba muy asustada y creo que aún no lo puedo ceer lo que me pasó”, escribió Paloma.

Luego continuó con: “ahora me toca recuperarme y estar bien, y lo voy a hacer. Soy fuerte y eso será una batalla más que la voy a superar”.

Paloma Fiuza defiende su relación con Tomi Narbondo: “Solo nosotros sabemos cuánto nos divertimos”

La competidora de ‘Esto Es Guerra’ Paloma Fiuza compartió un romántico video, a través de sus redes sociales, para expresar sus sentimientos hacia su nueva pareja, Tomi Narbondo.

Desde su cuenta de Instagram, la brasileña publicó el clip donde se observan algunas fotografías junto al joven que conoció en el programa reality.

“Haberte encontrado en este momento ha sido perfecto. Solo nosotros sabemos cuánto nos divertimos y las cosas que pasamos juntos. Todos opinaran, pero esta aventura que estoy viviendo me encanta”, escribió.

Tras la publicación, algunos de sus compañeros y excompañeros de ‘EEG’, como: Hugo García, Macarena Vélez, Ignacio Baladán, Fabio Agostini, entre otros, dejaron mensajes de felicitaciones.

“Amiga préstame un ratito a tu Ken para hacer la sesión de Barbie. Te quieroooo mi ‘Paloooo’. Hacen muy linda pareja”, comentó Rosángela Espinoza.

