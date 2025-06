Lucho Barrunto, conocido por su amistad con Christian Cueva, declaró para “América Hoy” y dio detalles poco conocidos de la vida del futbolista en Ecuador.

El empresario contó que Pamela Franco es quien mantiene económicamente al deportista, además, destacó su lealtad a pesar de las dificultades.

“ La señora Franco lo ha estado manteniendo al Cholo, lo ha ayudado en todo, claro, lo digo abiertamente, la señora, yo lo he visto, no me lo han contado, yo lo he visto, piensan que la señora le va a quitar a Christian ”, aseguró.

Además, resaltó el compromiso que, según él, la cumbiambera le demuestra a Cueva: “ La señora todo paga para Christian ”.

“ Yo no he visto a una mujer que lo quiera tanto al cholo con todos los problemas, con todos los problemas no lo deja, mis respetos para ella ”, manifestó el empresario.