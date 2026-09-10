Pamela Franco decidió pronunciarse tras las declaraciones de Melanie Martínez sobre su relación. La actual pareja de Christian Cueva negó haberla bloqueado en redes sociales y explicó que el distanciamiento entre ambas se habría originado por diferencias relacionadas con la ayuda legal que le ofreció.

Las declaraciones se dieron durante la participación de Melanie Martínez en ‘América Hoy’, donde fue consultada por su vínculo con Pamela Franco. Frente a las cámaras, la intérprete de cumbia negó haber tenido malas intenciones o haber intentado sacar provecho de la situación personal que atravesaba la expareja de Christian Domínguez.

“ Está bien, ¿no? Nadie desea personas falsas ni hipócritas en su vida. Lo que ella está pidiendo, le deseo también que eso no tenga en su vida, porque nadie lo quiere tener ”, sostuvo Pamela.

Asimismo, Pamela Franco negó haber bloqueado a Melanie Martínez en alguna red social. Según explicó, nunca llegó a seguirla en Instagram, mientras que el contacto que mantuvieron en TikTok se produjo por motivos laborales, luego del live que realizaron para promocionar la canción que grabaron juntas. “ A ella nadie le bloqueó. A ella nunca le he seguido en Instagram, pero siempre se le ha hecho etiquetas ”, aclaró.

Ante estas versiones, Pamela aseguró que revisó sus conversaciones y consultó con su equipo para verificar si existía algún intercambio que pudiera generar confusión. Según relató, no encontró mensajes directos ni una comunicación frecuente con Melanie más allá de la colaboración musical que ambas realizaron.

“La sigo en TikTok por un live que hicimos y que fue muy popular. A raíz de eso yo la sigo”, indicó. Además, precisó que no tiene su número de WhatsApp y señaló que el último contacto entre ambas se produjo cuando la invitó a celebrar su cumpleaños.

Por otro lado, Franco recordó el apoyo que le brindó a Martínez durante el proceso legal que esta enfrentaba con Christian Domínguez. Al enterarse de que no contaba con los recursos necesarios para asumir el caso, Pamela contactó a una abogada para que pudiera asesorarla. La cantante también se hizo cargo de algunos gastos administrativos, como copias y otros pagos menores de entre 10 y 20 soles.

La cantante señaló que, con el paso del tiempo, consideró que Melanie Martínez ya podía comunicarse directamente con la abogada para continuar con el proceso. Sin embargo, según su versión, el panorama cambió cuando la expareja de Christian Domínguez manifestó su desacuerdo con tener que asumir algunos de los gastos derivados del caso.

“ En algún momento ya pasó y la doctora le digo: ‘ya ahora sí comunícate con ella, porque yo creo que bueno, son temas, son cositas que ella puede manejarlo’. Y ella habló con la doctora y como que le dijo como que, ay que por eso como que no, no quería ella seguir porque no quería asumir los gastos ”, enfatizó Pamela.

“ Aparte también en el programa de ‘América Hoy’, ella salió haciendo unas declaraciones por audio donde hablaba de la abogada y se refirió mal. No puedes hablar mal de alguien que te está apoyando, de esa manera no son las cosas ”, agregó.

En medio de la controversia, Pamela Franco admitió sentirse decepcionada por las declaraciones de Melanie Martínez. La cumbiambera aseguró que su apoyo surgió de su intención de ayudarla como mujer y madre, por lo que negó haber actuado con la finalidad de obtener algún beneficio de aquella situación.

“ Yo con ella la verdad sí estoy bastante decepcionada, que yo con ella no me he portado mal. Yo creo que ella como mujer y como madre debería ser agradecida, yo no me he portado mal. Que saque algo y que diga que yo, y por si acaso, porque por ahí he leído, he dicho que yo he querido sacar provecho. A ver dígame, ¿en qué he podido sacar provecho? ”, expresó.

Posteriormente, Franco dijo que no espera recibir disculpas de Martínez. La cantante pidió que no se hagan afirmaciones falsas sobre su persona y consideró que la situación no debería convertirse en un espectáculo a partir de versiones que, según sostuvo, no reflejan lo ocurrido.

“ (¿Esperas unas disculpas de parte de Melanie?) No, espero nada hija, solamente no quiero que nadie me moleste, que nadie hable mentiras, que no se armen películas. Si quieren show, si quieren vacilón, está bien, yo lo respeto eso, pero no mentiras ”, finalizó.