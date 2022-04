Las cámaras de Magaly Medina abordaron a Pamela Franco para consultarle sobre su relación con Christian Domínguez y si perdonaría una infidelidad por parte del cantante.

“Yo lo perdonaría a él, pero como me amo a mí, no podría estar con él. El hecho de perdonarlo no significa estar juntos, él lo tiene bastante claro, igual él conmigo, porque la infidelidad puede ser de los dos lados”, dijo.

Pamela explicó que si en algún momento decide separarse de Domínguez por alguna falta de respeto, no lo “odiaría”, puesto que tiene una hija con él.

“No me pelearía con él porque yo decidí tener una hija y lo voy a ver todos los días de mi vida, así que para qué vivir con sentimientos negativos”, expresó.

Luego continuó con: “además el que se porte mal, se lo pierde, uno tiene que saber lo que vale, nada más. Soy trabajadora, cocino, lavo, todo hago, nadie lo va a bañar, nadie”, recalcó.

Christian presume su amor por Pamela y le dedica amoroso mensaje: “Eres mi mejor amiga”

Christian Domínguez recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dedicar un amoroso mensaje a Pamela Franco, su pareja y madre de su hija. El integrante de “América Hoy” elogio la labor de madre de la cantante.

“Además de todo eres mi mejor amiga. Te amamos mucho mi amor y nos encanta verte feliz. Estamos orgullosos de ti, toda la familia. Eres una madre increíble y compañera... Una capa en todo”, escribió en un inicio.

En otras líneas, Christian se refirió a la mamá de Pamela. “La Mamachu hizo un trabajazoo y está feliz, estamos seguros de eso...Que Dios te bendiga mi amor”, añadió.

