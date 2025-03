Luego de las confesiones de Melissa Klug en “El Valor de la Verdad”, Pamela López se pronunció y negó que en algún momento haya sido fan de la ‘Blanca de Chucuito".

“ Jajajaja, ¿Fans? Jajaja, ¿copiar tu ropa, maquillaje y carteras? ¡¡¡Dios mío!!! La Casa de la Comedia, por favor, ya tienen una integrante más ”, indicó en su publicación.

“ ¡Señora, ubíquese! ¡¡¡Por piedad!! Recuerde que usted no existía en mi vida por nada, usted era una NN en mi casa, imposible nombrarla porque repito (Christian) jamás aceptó conocerla hasta los chats ”, agregó.

La aún esposa de Cueva le advirtió a la empresaria que no siga porque puede sacar “la sábana de los 1000 hilos” que tiene guardada.

“ ¿Alguien le cree? jajajaja ”, sentenció.

Pamela López responde a Melissa

Melissa Klug revela que Christian Cueva le coqueteó: “Se cree galán del barrio”

Melissa Klug sorprendió al revelar detalles sobre su relación de confidente con el exfutbolista Christian Cueva. Durante su participación en el ‘El Valor de la Verdad’ que se emite en Panamericana TV, Klug mencionó que sí hubo este acercamiento, pero no llegó a la intimidad.

Según explicó, solo mantenía conversaciones casuales con Christian Cueva e incluso afirmó haber sido cortante a través de Instagram respondiendo incluso después de muchos días.

“Sí (me coqueteó Cueva), ¿a quién no? Lo hizo esa vez que la señora (Pamela López) leyó las conversaciones. En noviembre de 2017, respondió a mi historia: ‘Agárrame entonces’. Recién el primero de diciembre le respondo: ‘¡Y no te suelto!‘. Era una historia sobre no mendigar amistad”, explicó en ‘El Valor de La Verdad’.

Relató que ‘la cosita’ a la que se referían en los chats, se trata de una ‘cadenita’ o esclava que Cueva se la había regalado.

Asimismo, afirmó que esta situación le había aclarado a Pamela López que nunca había pasado nada entre Cueva y ella.

Por otro lado, calificó de “galán de barrio” al jugador, revelando que solía escribirle cuando estaba borracho.