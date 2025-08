Pamela López se pronunció en redes sociales para rechazar los constantes comentarios que la tildan de “vaga”. Aseguró que, pese a no recibir manutención desde hace un año, sus hijos mantienen el mismo estilo de vida gracias a su esfuerzo.

“Mis hijos siguen teniendo el mismo estándar de vida, yo sigo con mis uñitas, con mi cabellito (bien arreglado), mis hijos siguen bien vestidos. A mí no me cae el dinero del cielo”, expresó.

La trujillana también desmintió que reciba depósitos similares a los que Christian Cueva hacía a Pamela Franco cuando eran pareja.

“Tienen mi número, ¿me yapean 280 soles?, cómo existe ese milagro”, señaló. Añadió que nadie le da nada y que ella misma se encarga de cubrir todos los gastos de sus hijos.

Entre sus declaraciones, López cuestionó las críticas hacia su persona y pidió que no se opine sin conocer su realidad. “No entiendo por qué me dicen vaga, ¿me mantienen?, o saben cómo vivo, si yo no percibo manutención hace un año” , comentó.