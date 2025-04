Pamela López asegura que está enamorada del salsero Paul Michael, con quien se luce cariñosa en redes sociales.

“ Hoy en día me he dado la oportunidad de conocer a alguien, la estamos pasando superbién, soy feliz y disfruto lo que estoy haciendo. ¿Si estoy enamorada? Lo que se ve no se pregunta ”, declaró la aún esposa de Christian Cueva en una transmisión que realizó en redes sociales.

Por su lado, el cantante minimizó las críticas sobre su relación con la ahora influencer, además, resaltó que están felices.

“ No hagan caso a los malos comentarios. Todos los programas me están llamando, pero no voy a ir porque tergiversan todo. Sin embargo, ya llegará el momento en que me siente por ahí. Nosotros estamos bien, felices y tranquilos ”, indicó el salsero.

La maldición de los tatuajes en las parejas

Paul Michael, salsero ampayado con Pamela López, tenía pareja y planes de boda en 2022

El reciente ampay entre Pamela López y el cantante Paul Michael, ha desatado una ola de comentarios en redes y medios, no solo por el contenido romántico de las imágenes, sino también por las revelaciones posteriores.

El programa ‘Amor y Fuego’ dio a conocer que Paul Michael tenía pareja y planes de boda. En junio de 2022, el salsero, también conocido como ‘El Chalaquito’, se encontraba en una relación con una joven llamada Sofía, madre de su hija, con quien tenía programado casarse. Durante esa etapa, incluso llegó a hablar de ella con profunda emoción en televisión nacional.

“Ella es mi vida, significa mucho, alegría. Ella me da felicidad, sabe que la amo demasiado, sabe que daría todo por ella, hasta la vida”, expresó el artista en 2022.

Paul Michael fue captado besándose con Pamela López en las afueras de un restaurante en el Callao, lo que alimentó especulaciones sobre un posible romance. A ello se suma un detalle que ha generado aún más interés: la diferencia de edad entre ambos. Mientras que Pamela López tiene 37 años, Paul Michael acaba de cumplir 27 años, una diferencia de 10 años y 4 meses.

El cantante, nacido en el barrio Sarita Colonia del Callao, comenzó su carrera musical desde muy joven y fue parte de un reality de talentos. Su gran salto a la fama se dio tras ganar un casting que lo llevó a integrar la popular orquesta Combinación de La Habana, donde es actualmente una de las voces principales.