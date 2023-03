Patricio Quiñones reaccionó incómodo ante las comparaciones que le hacían sus seguidores, en una transmisión en vivo, con Anthony Aranda.

A través de su cuenta de Instagram, el bailarín peruano recibió numerosos comentarios acerca de lo que ganaría dedicándose a la danza, esto tras las cuestionadas declaraciones del novio de Melissa Paredes.

“Me están preguntando mucho por Anthony y el tema es que yo no me quiero meter en farándula, no me quiero meter en problemas ni nada. Lo único que voy a decir es que Anthony fue director mío. Él me enseñó mucho, es una persona que yo quiero mucho”, expresó Quiñones.

Asimismo, el danzante aseguró tener una amistad con el popular ‘Activador’, por lo que evitaría cualquier polémica al respecto.

“Los problemas aparte es algo que no tiene nada que ver conmigo. Y lo que sí me parece y no me gusta es la comparación, porque nosotros no estamos compitiendo, nosotros somos amigos. Yo sé que él está feliz por mí y cada cosa que le pase, yo voy a estar feliz también. Así como pasa con Jeremy (bailarín), más allá de eso, que me comparen o lo que digan es algo que hacen ustedes, no lo hago yo ni lo hace él”, indicó el bailarín.

Finalmente, Quiñones expresó su molestia por las etiquetas que hacían los usuarios a distintos programas de espectáculos. “Yo lo que quiero es bailar, solo quiero bailar”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR