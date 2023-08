Patricio Suárez Vértiz ha hecho su regreso con fuerza a la televisión, el rockero peruano ha cautivó al público con su participación en el popular reality de cocina ‘El Gran Chef Famosos’ y ahora en ‘La Casa de Magaly’. Sin embargo, el músico no solo tendría éxito en el espectáculo, sino también en el amor.

El integrante de ‘Arena Hash’ presentó a su actual pareja, Jackeline López en el programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’, y en dicha ocasión la ‘Urraca’ reveló que era la primera vez que el músico peruano presentaba a su pareja de manera oficial en televisión.

¿Cómo inició la historia de amor de Patricio Suárez Vértiz y Jackeline López?

La pareja se animó a contar algunos detalles de su romance y cómo se conocieron. Jackeline López confesó que cuando conoció al cantante ella no sabía de la popularidad local del artista.

“ Patricio me ha capturado por las redes sociales, por medio de Facebook. Yo estaba revisando mi Facebook, apareció una solicitud de amistad y veo que en la foto hay un chico cantando. Como yo he vivido en Venezuela toda mi vida, no conocía mucho el ambiente musical de acá (Perú), entonces me pregunté quién será. Vi sus amigos, y me encantaron los videos con su banda. Lo acepté (en Facebook) y empezamos a conversar. Eso fue en diciembre del 2018 ″ , narró Jackeline López.

¿Cuánto tiempo tienen juntos Patricio Suárez Vértiz y Jackeline López?

El hermano de Pedro Suárez Vértiz y su pareja contaron que se llevan muy bien, pues Jackeline siente admiración por la carrera artística de Patricio y respeta la popularidad que le tienen las admiradoras de la disuelta banda ‘Arena Hash’. Además, confesaron que pese al poco tiempo que tienen como pareja decidieron dar el siguiente paso y convivir juntos.

“ Llevamos dos años ”, confesó Patricio Suárez Vértiz, a lo que su pareja agregó “ Hace un año vivimos juntos ”, comentó.

