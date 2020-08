Tras la denuncia laboral que se hizo pública en el programa de Magaly Medina, la hermana de Patty Wong, Lucero Wong, se pronunció sobre el tema en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Lucero Wong confirmó las declaraciones de su hermana, asegurando que ella no tenía casi ninguna participación en dicho local de Los Olivos.

“Solo quiero dar fe que el local de Los Olivos, donde trabajé del 2008 hasta diciembre del 2019, y fui la responsable del local durante todo ese tiempo, Patty apenas y tenía participación en algunos temas puntuales de marketing”, se lee en uno de sus mensajes.

“No entiendo cómo mis excompañeros de trabajo... que en todos esos años he visto tanto amor hacia Lau Hong Inversiones y creería casi imposible que hagan una denuncia en contra de la empresa. Se me hace muy raro la verdad”, agregó en su extenso post en el que etiquetó a su hermana Patty Wong.

Asimismo, Lucero Wong se dirigió a su hermana para señalar que ella es una “guerrera” y que se siente muy orgullosa de la persona que es.

“Y a mi hermana le quiero decir que es una guerrera, luchadora y nadie va a poder hacerle daño. Ella está con Dios y el amor de sus tres hijas siempre la van a proteger, nunca voy a dejar de decir lo orgullosa que me siento de ti, te quiero”, sentenció la hermana de Patty Wong al final de su mensaje.

