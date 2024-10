Paul McCartney demostró el último domingo, en el Estadio Nacional, su estatus de leyenda; de aquellas que tienen el derecho de presumir el rótulo con todos los honores. Con una carrera de seis décadas en la música, en el marco de su gira “Got Back Tour”, McCartney se dio el lujo de cantar tres horas de concierto e interpretar un repertorio que marcó todas sus etapas en la música.

De su carrera junto a John, George y Ringo, dejó escuchar " Hard Day’s Night”, “Drive my car”,”Love me do”, “Ob-La-Di Ob-La-Da”, “Get Back”, y las infaltables “Hey Jude” y “Lei it be”, canciones que fueron coreadas por las 40 mil almas que abarrotaron el Nacional.

SHOW

Su exitosa etapa con “Wings” también estuvo en el memorable concierto de McCartney con temas que no incluyó en sus anteriores conciertos en Lima , como “Let ‘Em In”, “Junior´s Farm”, “Let me roll it”, pero sí estuvieron los clásicos “Band of the run”, “Live and let die”, “Jet”. Los sentidos homenajes a Lennon con “Here today” y a Harrison con “Something”, pusieron la nota emotiva al show. Una pedida de mano en pleno escenario, un público entregado a un Beatle y el recuerdo de Paul McCartney quedarán en el recuerdo.

