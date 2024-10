El programa América Hoy tuvo acceso exclusivo a la denuncia por agresión física y psicológica que Christian Cueva presentó contra su aún esposa, Pamela López.

El futbolista revela que el incidente ocurrió el 1 de febrero, precisamente cuando las cámaras de seguridad los graban en la pelea del ascensor.

“Me agredió con fuertes golpes que me afectaron el rostro, causando burla entre mis amistades, me dijeron ‘tu esposa te golpeó, sacolargo, te dejas pegar’, lo cual me perjudicó psicológicamente”, se lee en la denuncia de Cueva.

Luego continuó con: “la denunciada me gritaba, ofendiendome hasta más no poder, por lo que quise salir del ascensor, pero ella me jaloneaba (...) La denunciada me siguió a recepción y allí de espaldas me agredió causándome golpes”.

Cabe mencionar que el jugador de Cienciano afirmó ser la “víctima de tratos crueles” y que Pamela López busca presentarlo como el culpable en su relación matrimonial.

“Pretender verme como el culpable, cuando soy víctima de todo esto y no es aceptable que mi persona sea víctima de tratos crueles”, agregó.

Christian Cueva denuncia a Pamela López