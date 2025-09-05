La espera valió la pena. Luego de superar una serie de problemas legales que le negaban sus derechos musicales e incluso le impedían lanzar nueva música, Paulo Londra volvió al Perú con dos shows en Lima y Arequipa, reuniendo a 40.000 personas que demostraron que esperaban ansiosos su regreso y que nunca les importó el tiempo.

El cordobés, que inició su carrera como freestyler, participando en competencias de plazas como El Quinto Escalón, está acostumbrado a las multitudes y los grandes escenarios. Así lo demostró el último domingo 31 de agosto en el Jardín de la Cerveza.

Pero antes de que saliera al escenario, la peruana Mia Mont animó al público con su repertorio musical.

A las 9:00 p.m., se detiene la música. Los asistentes encienden las cámaras de sus celulares. En una tarima se proyectan imágenes del artista argentino mientras suena “Homerun”. Unas luces rojas enfocan al centro del escenario generando un grito casi unísono. Paulo ya está sobre el escenario.

Vestido con sweatshirt negra y un buzo gris, su presencia es contundente sobre la tarima. El eufórico público lo acompaña con “Cadenas”, “Por eso vine”, “Chango”, “Plan A” y “Recién Soltera”.

“¿Cómo anda Arequipa?”, pregunta Paulo en un tono eufórico mientras salta. “¡Tremendo!”, agrega. La masa, conformada mayormente con mujeres, responden con gritos y con un “te amo”. Un beat inicia para dar paso con los temas “Glamping”, “Condenado para el millón”, “Toc Toc”, “Solo pienso en ti”.

Con “Cuando te besé (ft. Becky G)” y “Chica Paranormal”, transportó a todos sus fans a los buenos tiempos antes de pandemia. En todo momento, el carisma y la autenticidad de Paulo logró una conexión especial con los asistentes, una razón por la que sus fanáticos lo siguen tantos años.

En “Romeo y Julieta”, una afortunada sube al escenario para cantar dicho tema con el artista. Ambos recorren la pasarela y al concluir el tema, lo abraza. Sueño cumplido.

“Protagonista (feat. LIT Killah)”, “Forever Alone”, “Paulo Londra: Bzrp Music Sessions, Vol. 23”, fueron las últimas canciones antes de jugar básquetbol en el escenario.

Para esta dinámica, el argentino subió al escenario a dos fans: una mujer y un hombre. El objetivo era encestar una canasta, y cada uno tenía tres intentos. A pesar de los nervios y la emoción, uno de ellos lo logró. Ambos se tomaron algunas fotos de este inolvidable momento con su artista favorito.

El show debe continuar y con una camiseta de la selección peruana, el músico entona “NEXT”, “Me tiene mal”, “Ella” y “Maldita Abusadora”. Además, uno de sus éxitos del 2019, “Tal Vez”, un momento de explosión emocional invadió el recinto.

Para la recta final incluyó temas como “Nublado”, “Mujer Maravilla”, “A veces (feat. Feid), “Ramen para dos (feat. María Becerra)”. El espectáculo culminó con “Nena Maldición” y “Adán y Eva”, un viaje en el tiempo para los asistentes que lo acompañaron desde sus inicios.

En medio del furor del público, Paulo Londra desapareció del escenario entre confeti y muchos gritos. Con una fusión de géneros que fluyó con naturalidad durante el show, el argentino ofreció un show sencillo, pero contundente. Dejó en claro que la música es su hábitat natural y que su regreso es definitivo.