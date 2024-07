Pedro Loli nuevamente está en el ojo público. En un avance de ‘Magaly TV: La Firme’, muestran el testimonio de dos mujeres que afirman estar saliendo con el cumbiambero al mismo tiempo.

La expareja de Loli, Nataly Sánchez, contó que hace poco viajaron a Tarapoto.

“ Fuimos juntos, dormimos juntos en mi casa, estuvimos con mi familia ”, reveló para el programa de Magaly Medina.

Por otro lado, una joven identificada como Macarena de la Cruz comentó que viene saliendo con el artista desde hace casi dos meses.

Como se recuerda, Nati Sánchez decidió confirmar su ruptura con Pedro Loli a través de su cuenta de Instagram y eliminó todas las fotos que tenía con él.

“Buenas noches, comunico que he decidido dar por terminada mi relación con Pedro. Por mi bienestar y paz mental, pido por favor que cualquier situación o acción concerniente a él, se me deslinde totalmente. Desde el más profundo amor que me tengo, la vida es demasiado linda para disfrutarla de la mejor manera, todos merecemos encontrar un amor leal y verdadero”, escribió la joven en sus historias de su Instagram.

