Pedro Suárez Vértiz y la vez que habló de su muerte con Jaime Bayly: “Que sea rápida y sin agonizar”

Pedro Suárez Vértiz concedió una entrevista a Jaime Bayly para el programa ‘El Francotirador’. El músico peruano decidió referirse sobre su muerte durante su conversación con el periodista.

Con humor, ambos abordaron diversos temas en la charla, además, el cantautor reflexionó sobre cómo le gustaría fallecer.

“ ¿Tú a qué edad te vas a morir? ”, le preguntó Bayly al intérprete de ‘Lo olvidé’, a lo que este respondió: “ No lo sé, pero que sea rápido y sin agonizar ”. Posteriormente, ambos se jugaron bromas acerca de sus tumbas.

“Van a tirar encima de la tumba de Bayly”, manifestó entre risas Pedro Suárez-Vértiz, frase que hizo que el público presente estallara en carcajadas en la recordada entrevista.

Hijo menor de Pedro Suárez Vértiz se despide de su padre con conmovedor video: “Siempre serás mi mentor”

Tomás, el hijo menor de Pedro Suárez Vértiz, publicó un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su padre, el último 28 de diciembre. El joven usó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a su progenitor y sus seguidores.

“Todo lo que han hecho, todo lo que han generado no es caos, es una fiesta. No es triste, es conmovedor. La puerta de mi edificio parece la misma puerta al cielo. Son todos unas personas hermosas. Hay algo que quiero que sepan y es que Pedro no tiene fans, Pedro tiene amigos. Es el público más amoroso y cariñoso que jamás he conocido en un artista”, se lee en las primeras líneas de su ‘storie’ de Instagram.

En ese sentido, resaltó que los fans de su padre fueron respetuosos en todo momento. “No hubieron alborotos, o faltaron el respeto ni una sola vez. Son todos ángeles y estoy seguro que mi papá iluminará el camino de cada uno de ustedes”, añadió.

Finalmente, dijo que el cantante fue un ejemplo para él: “Pedro Martín José María Suarez Vértiz Alva: Fue, es y por siempre será mi mentor”.

