Le muestra su apoyo. El conductor de televisión Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’ se refirió a los cuestionamientos en contra de la actriz peruana Stephanie Cayo tras ser llamada “actriz andina”.

Como se recuerda, la revista de modas Vogue calificó con este apelativo a la intérprete en uno de sus artículos. “De las telenovelas locales hasta ser la protagonista de la primera película peruana de Netflix; esta es la trayectoria de la actriz andina”, se lee en la bajada de la nota.

Durante la emisión del programa “Amor y Fuego”, y acompañado de su compañera de conducción Gigi Mitre, el popular ‘Peluchín’ pidió “no buscar (la razón) desde la tontería y el complejo porque quedamos peor”.

“Sí vamos a decir si la película es buena o malo, yo ya he dado mi opinión. Pero esto de si es andino o no, si tú eres más peruano que yo porque tienes más rasgos que yo, basta de tonterías, todos los que nacimos en el Perú somos igual de peruanos”, manifestó.

Cabe precisar que minutos antes de estas declaraciones, el conductor ya había emitido su opinión sobre el último trabajo cinematográfico de Cayo, “Hasta que nos volvamos a encontrar”, calificándola como “mala”.

“La titularon como la ‘actriz andina’, entonces dijeron ‘actriz andina puede ser Magaly Solier pero no Stephanie Cayo’. Y la gente decía ‘¿Por qué dicen eso?’. Todos somos peruanos, todos los que hemos nacido en el Perú somos andinos. Este tema de si representa o no, porque ella tiene ojitos verdes (no va)”, agregó en otro momento.