El presentador de Amor y Fuego, Rodrigo Gonzáles, protagonizó un particular momento junto a su compañera de conducción, Gigi Mitre, tras ser interrogado sobre la relación amorosa que lleva con su pareja.

La presentadora le preguntó al popular Peluchín cuáles son los apodos afectuosos que usa con su novio, interrogante que el periodista no dudó en responder.

“¿A mí cómo me dicen? Mi amor, tigrecito. (¿Por qué?) porque dice que parezco un gatito pero no soy un gatito pues”, comentó entre risas.

En otro momento, Gonzáles también respondió cómo suele llamar a su pareja Salvatore en la intimidad de su relación.

“(¿Y tú cómo le dices?) También le digo lo mismo, igualito. No voy por la vida diciéndoselo... cuando estamos solitos, le digo, no en público. Me da vergüenza, es más, me da vergüenza que me preguntes”, finalizó sonrojado.