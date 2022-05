Rodrigo González cuestionó que Nataniel Sánchez tenga un marcado acento español luego que la actriz regresara al Perú tras permanecer varios años en España.

“Ella es un ser de luz, pero nos quiere dejar a todo el mundo, además de lo alienada que es con el tema de los acentos y la falta de identidad, porque eso se llama así. Llego a España y hablo como española, llego a Cuba y hablo como española”, finalizó.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ opinó también que Nataniel y Arturo Chumbe quisieron generar polémica de alguna forma en redes sociales. “Se sienta con su íntimo el Chumbe, planean algo para llamar la atención y ¿qué se les ocurre? Disparar contra Mario Hart y María Pía, que estuvo en su show hace 25 años y hace bulla con eso”, agregó.

Durante una entrevista para el programa de YouTube “Yo soy Jackie Ford” del famoso coreógrafo Arturo Chumbe, Nataniel dejó en claro que no le molesta que la critiquen. Es más, seguirá hablando así por una importante razón.

“No veo programas de espectáculos. En realidad, me gusta ver programas que te aporten. A mí no me gusta enterarme la vida de la otra persona porque si la otra persona no me lo cuenta para que no me interesa”, dijo en la primera parte de su respuesta.

“No me molesta porque no voy a parar hasta hablar como una española porque yo soy actriz. Si en una película necesitan que hable como una española hablaré como española. Si necesitan que hable como cubana chico o como mexicana”, agregó tranquila.

