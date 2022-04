Fiel a su estilo, el presentador de Amor y Fuego, Rodrigo Gonzáles, emitió su veredicto sobre el recién estrenado programa matutino “Arriba Mi Gente”.

El popular ‘Peluchín’ aseguró que el referido espacio de TV “lleva dos días vendiendo humo” a sus espectadores. Durante la emisión de su programa de espectáculos, indicó que el “show” debería llamarse “Arriba ‘el humo’ Mi Gente”.

“Llevan dos días vendiendo humo. Ayer el recién estrenado show de Latina dijo que iba a llevar a (Gianluca) Lapadula, y lo llevó en un video de 15 segundos. También dijo que Érika Villalobos iba a hablar de todo en una entrevista reveladora; reveladora no sabemos de qué”, cuestionó.

En otro momento, detalló que su nivel de desgrado fue tal que no pudo culminar de ver el programa. “Yo no soporté más”, enfatizó.

“La que sí me gustó es Karina Borrero, es una revelación verla en el rubro entretenimiento. Es la única que me provoca escucharla, habla claro, tiene buena dicción. Mathías Brivio en la mañana es soporífero, Gianella Neyra me cae bien solo cuando está con su grupo de amigas y el otro impresentable es vomitivo”, puntualizó.