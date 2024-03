Rodrigo González ‘Peluchín’ reveló que Julián Zucchi le envió una carta notarial a fin de que se deje de mencionar su nombre en el programa Amor y Fuego.

“Llegó esta carta notarial que es de las más desubicadas, absurdas como el protagonista”, señaló ‘Peluchín’ en la edición de su programa de este lunes 25 de marzo.

“Con el fin de solicitarle que en el plazo próximo de 24 horas cumpla con aclarar y desmentir las declaraciones vertidas en el programa ‘Amor y Fuego’ que usted conduce”, agregó sobre el pedido de la carta notarial.

Julián Zucchi, según el documento, advierte al conductor que podría tomar acciones legales en su contra.

“De lo contrario me veré obligado a tomar las medidas legales pertinentes a fin de salvaguardar mi integridad física y psicológica, así como mi derecho al honor y al buen hombre. Absténgase de mencionar mi nombre o realizar comentarios inexactos dentro del programa que usted conduce, por haber vertido opiniones apócrifas y erróneas teniendo en cuenta que al ser un programa con alcance a la opinión pública podría tergiversarse la verdad sobre los hechos que únicamente los protagonistas conocen y permanecen en el ámbito familiar”.

Rodrigo Gonzáles respondió y calificó a la carta notrial de básica. “Qué abogado tendrás, quién le habrá recomendado esta payasada (...) le mando esto a mi abogado Iván Paredes y se ha partido de la risa”, sostuvo.

“Él simplemente manda una de las cartas más hilarantes, desopilantes, delirantes que he recibido en estos 15 años en tu pantalla en donde me pide simplemente porque es Julián Zucchi y porque no le da la gana que hablemos de él, que no hablemos”, finalizó el periodista.