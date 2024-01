Piero Arenas pasó al foco de la fama en 2023 tras ser presentado como nuevo integrante de Esto es Guerra. Sin embargo, su paso ‘accidental’ por el programa no siempre estuvo enfocado en ser una estrella de TV. En esta nueva temporada, el exnovio de Ducelia Echevarría, volvió a ser convocado.

En una entrevista para Infobae, el guerrero confesó haber sido miembro de seguridad y no nunca llegó a pensar en ser jale de ‘Esto es Guerra’. Por el contrario, su camino estaba orientado más por el deporte.

“La verdad que Esto es Guerra dio un giro de 360 grados en mi vida. Yo, antes de venir para Lima, trabajaba de seguridad en un instituto de la región de Lambayeque. Después de un mes, mi jefe de abastecimiento me pidió que lo apoye con Excel y AutoCAD, él sabía que yo sabía esos programas. Luego me pidió hacerle un inventario, después de ello me propusieron pasar a ser asistente de almacén”, declaró al citado medio.

Consultado sobre su antigua labor, el joven de 22 años se sintió orgulloso de lo logrado hasta el momento. “Decidí postular a Fuerza Aérea de Perú, ahí me detectaron un problema en la columna, por eso no pude ingresar. Ahí es donde me relajé, me decepcioné, tampoco vi igual el fútbol, me dediqué solo a trabajar. Es por eso que postulé como miembro de seguridad”, contó.

El oriundo de Pomalca, en Chiclayo, precisó que entró a EEG “trabajando en ese lugar” en 2022. Allí conoció a algunas personas que le dijeron para hacer un casting nacional para Esto es Guerra.

“Yo era muy tímido, pero lo hice. Había demasiada gente, no creí que iba a entrar. Cuando entré y me paré en el escenario de Lima, sentí que era lo mío, dije, ‘este es mi mundo’”, puntualizó.