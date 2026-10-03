En una noche de belleza, identidad y orgullo colaneño y en el marco de las actividades para celebrar los 186 años de aniversario de creación de este poblado paiteño, se eligieron a sus soberanas que engalanarán los festejos.

Ellas tendrán la importante misión de representar la belleza, tradición, cultura y hospitalidad que caracterizan a esta tierra, la más antigua y la que le da el nombre al distrito es Colán.

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LAS ELEGIDAS

La corona de Miss Colán 2026 fue otorgada a María Fernanda Pardo Pingo, quien desde ahora será una digna representante de la belleza, juventud, elegancia y esencia de la mujer colaneña.

María Fernanda acompañará en las diferentes actividades programadas para celebrar esta importante fecha y desde la municipalidad colaneña festejan este acontecimiento y espera que el reinado de María Fernanda deje en alto el nombre de Colán.

Asimismo, fue designada y coronada como “Miss Turismo 2026” Sharon Ayala Chunga, quien asume el compromiso de contribuir a la promoción de los atractivos, costumbres y riqueza turística que hacen de Colán un destino único y especial, además de ser la embajadora de la identidad.

Finalmente, Daniela Pingo Chunga fue distinguida como “Sra. Colán 2026”, representando la elegancia, fortaleza y esencia de la mujer colaneña.

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ATRACTIVOS

Colán, tierra de historia, tradición, belleza y orgullo tiene como sus atractivos su playa, que es una de las famosas del norte peruano, muy visitada por sus aguas tranquilas de color verde azulado, arena fina y sus tradicionales casas de madera asentadas sobre pilotes frente al mar.

Otro de los atractivos es la Iglesia San Lucas de Colán, que fue construida en el año 1535 y es catalogada como el primer templo católico levantado en la costa del Pacífico Sur.

Colán en la época prehispánica tenía origen ancestral, pues en este medio se estableció la cultura Tallán que preservó sus costumbres aún iniciada la conquista española y se mantuvo durante la colonia, hasta ahora.