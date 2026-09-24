Tras un año de giras internacionales y premios, Plim Plim regresa a Lima el 6 de diciembre para un show navideño nunca antes visto en nuestro país en el CC Scencia de la Molina con un espectáculo lleno de música con los hits de siempre y las canciones de navidad más amadas por todos además de los valores y mucho espíritu festivo.

El espectáculo, creado por Guillermo Pino celebra la amistad, la solidaridad y los valores positivos a través de un show que combina música, baile y color. Esta nueva versión navideña propone una experiencia interactiva para toda la familia, con canciones alusivas a las fiestas y los entrañables personajes Nesho, Bam, Aquarella, Mei Li y Hoggie.

Plim Plim Energía Musical obtuvo el Martín Fierro al Mejor Programa Infantil y realizó una exitosa gira por América Latina, conquistando públicos en México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y otros países. En total, más de 120.000 espectadores disfrutaron del espectáculo en 70 ciudades de 10 países.

“Queremos que cada función sea un momento mágico que las familias recuerden siempreW, afirma Pino.

Las entradas ya están disponibles en Joinnus.