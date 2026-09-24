Florcita Polo informó que obtuvo un resultado favorable en el proceso judicial que inició contra Néstor Villanueva para solicitar un aumento de la pensión de alimentos de sus dos hijos.

El abogado Ysrael Castillo explicó que las necesidades de ambos niños aumentaron debido a sus nuevas etapas escolares y actividades.

“Los niños han adquirido más gastos. El niño mayor está en edad de pubertad y el menor pasa a primaria. Los gastos son más altos, tienen un personal que los asiste de 12 horas, diversos gastos como talleres, cursos, la movilidad del colegio, la pensión del colegio, alimentación, útiles escolares, distracción...”, señaló durante una entrevista para América Hoy.

Según el representante legal de Polo, los 4.000 soles que Villanueva entregaba ya no cubrían las necesidades de los menores, por lo que se solicitó elevar la pensión a 10.000 soles por ambos hijos.

Villanueva, por su parte, rechazó el nuevo proceso y sostuvo que también enfrenta dificultades para mantener contacto con sus hijos.

“¿Por qué tanta maldad? Señora me sube la pensión e impide ver a mis hijos hace más de cuatro años (…) ¿Qué desea, verme privado de mi libertad? Se olvida que soy el padre de sus hijos. Igual sigo luchando por ellos”, respondió el cantante.