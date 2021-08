Poly Ávila fue participante de realities de competencia como “Bienvenida la tarde”, “Combate” y de “Los reyes del Playback”. Además, la también modelo denunció haber sido dopada en un evento denominada por Magaly Medina como “La fiesta del terror”.

La expareja de André Castañeda ha dejado atrás la imagen de “chica reality” que ostentaba cuando era participante de “Combate”. Ahora, se luce con un cabello corto y muy enamorada, dejando de lado los escándalos en Perú.

“Entre el look con el que salgo a la calle y la transición de mi corte de pelo, me veo y no entiendo cómo hace 10 años fui consideraba una bomba sexy”, escribió en una de sus historias de Instagram.

POLY ÁVILA SE FUE DE PERÚ POR AMOR

La exchica reality sorprendió a sus seguidores al dejar Perú para regresar a su país natal, Argentina, donde se reunió con su nueva pareja, a quien conoció por Tinder.

Aunque ya tenía pensado regresar a Argentina, conocer a su pareja Simon, con quien lleva una relación virtual de siete meses, la impulsó definitivamente a realizar su viaje.

“Gracias Perú por los años de acogida, sin duda sos mi segundo hogar! Nos veremos pronto cuando venga de visita... pero ahora me espera un amor, mi familia, mis amigas y un montón de proyectos e ilusiones”, escribió la modelo argentina en una publicación de despedida en Instagram.