Hace unos días, Magaly Medina tuvo en su set a Giuseppe Benignini, más conocido como el ‘Principito’ En dicha entrevista, el modelo trató de defenderse de las acusaciones en su contra, como los de estafa y de maltrato animal.

“Bueno Giuseppe Benignini muchas gracias por haber venido. Gracias, pero nunca vamos a llegar a un acuerdo tú y yo. Tenemos posturas totalmente diferentes”, señaló Magaly con el brazo extendido para invitarlo a salir del set de TV.

Tras ello, el modelo usó su cuenta de Instagram para compartir unos videos en los que explicó que él fue al set de la ‘Urraca’ para “hablar sobre mi circunstancia, pero así como todos vieron (Magaly) no deja dialogar a nadie, no deja que uno cuente su verdad, porque dice que se siente atacada y no sabe como defenderse”.

MENOSPRECIÓ MI TRABAJO

Giuseppe comentó para diario Correo que Magaly Medina no solo menospreció su trabajo, sino también su presencia y que todo lo que él hace, a la conductora de TV le parece mal.

“La verdad es la primera vez que voy a su set (...) ya conozco más o menos como es ella, por lo que he visto, pero pensé que la entrevista iba a ser respetuosa, iba a ser cordial, pero todos se dieron cuenta de lo que sucedió. Creo que ella se exaltó mucho y comenzó a atacarme (...) claramente se ve que ella se salió de control”, comentó para Correo.

“ELLA TIENE UN HIJO”

El también modelo comentó que Magaly no se pone en los zapatos de otros y que, no puede ir en contra de una persona solo por querer humillarlo.

“No te puedes ir en contra de una persona por la soberbia, por querer humillarlo. Ella también tiene un hijo que tiene como mi edad, entonces a ella no le gustaría que le esté pasando todo este tipo de cosas, es donde ella no se pone en los zapatos de otra persona”, finalizó.

¿QUÉ PLANES TIENE GIUSEPPE?

Giuseppe Benignini está próximo a sacar una marca de vino, el cual espera sea un éxito, ya que siempre está buscando la manera de emprender.

“Siempre estoy buscando la manera de renovarme y hacer algo. Tengo este proyecto de los vinos desde hace varios meses, ya que quiero hacer algo bonito. Seguir trabajando, preparándome, si sale una oportunidad en la TV, que es algo que también quiero porque yo amo la actuación y me gustaría irme por ahí”, finalizó.

