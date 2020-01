Producción de Latina sorprende a Karen Schwarz por su cumpleaños

¡Está de cumpleaños! Karen Schwarz fue sorprendida por todo el equipo de producción de Mujeres al Mando, pues la también modelo cumple 36 años.

"Normalmente no me gusta celebrar mi cumpleaños (…) pero creo que la vida hoy en día me ha dado grandes alegrías que hay que celebrar como se debe”, comentó Karen muy emocionada por la sorpresa.

Cathy Sáenz también dio unas emotivas palabras a Karen: “Un cumpleaños es un regalo de Dios que te da para que sigas creciendo y desarrollando, además eres una hermosa y te mereces todo”.

Cabe mencionar que la todo el set de TV fue decorado con imágenes de Elsa y Anna, los personajes principales de la exitosa película de Disney, Frozen.