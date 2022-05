Enfurece. El presentador del programa Amor y Fuego, Rodrigo Gonzáles, estalló contra la ex reina de belleza Melissa Paredes y cuestionó su papel como madre.

El conductor se refirió sobre la polémica foto de Mía, hija menor del futbolista Rodrigo “Gato” Cuba y Paredes, donde esta dormía con la cabeza recostada en las piernas de Anthony Aranda, actual pareja de la modelo.

“¿Te imaginas ser el Gato Cuba y que te envíen una foto así? ¿Es broma, estamos todos locos?”, manifestó el presentador de TV.

En otro momento, tras conocer que Paredes calificó dicho reclamo, por parte de su exesposo, como una “tontería”, el popular Peluchín le envió un contundente mensaje.

“Todos coincidimos en que está mal. No me gusta, aunque sea su tío, yo soy su padre, no me da la gana. ¿Qué te pasa? ¿Te has caído de la cuna de chiquita? ¿Qué te pasa? (….) No es una tontería, para cualquier padre normal y ser pensante no es una tontería. En tu mundo es una tontería”, resaltó.