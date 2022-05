Asegura que tiene registros. El deportista Rodrigo “Gato” Cuba se refirió a su exmatrimonio con Melissa Paredes y negó que estuviesen distanciados cuando esta fue “ampayada”.

El futbolista fue entrevistado por la periodista Magaly Medina y contó cómo su exesposa, tras ser descubierta besándose con el bailarín Anthony Aranda, le “pidió perdón” para retomar su relación.

“Me pidió perdón para volver y tengo los WhatsApp, quería intentarlo. Allí es cuando me voy a concentrar. Le dije: No voy a hablar contigo”, comentó.

En otro momento, Cuba detalló que la madre de su hija incluso cambio de número de celular para dejar todo atrás y retomar su matrimonio con él.

“Incluso se cambió de número para hacer borrón y cuenta nueva. ‘Esa es tu decisión’ (le dije) (…) en ese interino intentó convencerme para que saque mi comunicado porque se había quedado sin trabajo (…) Tengo una conversación de su nuevo número. ‘Hola, guapo’, me escribió”, señaló el Gato Cuba.

Gato Cuba se enteró del ampay por Melissa y en una fiesta infantil: “Todos me miraban”

El futbolistaRodrigo “Gato” Cubase mostró conmocionado, en el programa Magaly TV La Firme, al rememorar cómo se enteró del “ampay” a su esposa de aquel entonces Melissa Paredes.

La modelo fue vista besándose con su ex compañero de baile, Anthony Aranda, en el estacionamiento de un gimnasio. El hecho sucedió el pasado 19 de octubre del 2021.

En diálogo con la periodista Magaly Medina, Cuba relató que se enteró de dicho destape cuando llevaba a su hija Mía, fruto de su pasado matrimonio con Paredes, a una fiesta infantil.

“Ella me llama, justo cuando estaba caminando para entrar al cumpleaños (de la amiga de mi hija), y me dice ‘Hay un ampay’. Yo le digo: ¿De quién?, y ella dice ‘Mío pues’”, manifestó el jugador de fútbol.

Posteriormente, Cubarelató que se quedó “helado” tras conocer dicha noticia. Además, comentó que en el evento infantil “todos” lo observaban.

“Todos sabían, yo no me había enterado porque estaba manejando. Ni siquiera vi el avance, dejé que Mía se vaya a jugar y vi las imágenes. Me dije: no puede ser cierto”, agregó.