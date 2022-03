A través de un video presentado en la última edición de “Esto es guerra”, Rafael Cardozo contó que tuvo que dormir en el suelo en busca de hacerse un nombre en un país ajeno al suyo.

“La vida del extranjero es bien difícil. Empecé en este país de cero. He dormido en el piso, he dormido en papel de cartón para llegar donde estoy”, contó el brasileño.

Luego continuó con: “ahora tengo una mejor vida; puedo darle una mejor vida a mi familia. Los sueños sí se cumplen”.

Por su parte, Said Palao recordó que a la edad de 20 años pasó su primer casting para entrar a la televisión. Incluso, sintonizaba el programa EEG y se emocionaba con cada competencia

“Yo decía, yo también puedo ser el mejor competidor. Y hoy en día, soy uno de los mejores competidores, además de convertirme en el mejor en alguna temporada. Los sueños sí se cumplen”, expresó.

Mario Irivarren al ser consultado si ve “Esto es Guerra”: “La verdad que no”

La nueva temporada de “Esto es Guerra” se inició el pasado 21 de febrero con varias ausencias, entre ellas la de Mario Irivarren, una de las figuras icónicas del reality de competencia.

Tras romper su vínculo laboral con “EEG”, el joven visitó por primera vez el set del programa “Amor y Fuego”, donde sorprendió a más de uno al confesar que no ve el reality de competencia.

Gigi Mitre fue quien puso en aprietos al influencer al preguntarle si luego de no ser convocado ve “Esto es Guerra” desde su televisor. “La verdad que no”, respondió Mario Irivarren.

Al ser consultado sobre los motivos por lo que prefería no ver el reality, Mario aseguró que se debía a la falta de tiempo: “No estoy en mi casa por lo general a esa hora. Yo me entero todo por el Instagram. Ayer lo vi un ratito, pero no es que a las 7 de la noche esté en mi casa sentado para ver el programa”, reveló.