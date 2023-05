La conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens, explicó cuál es el lazo familiar que la une con la nueva Miss Perú 2023, Camila Escribens.

Cabe mencionar que la modelo fue coronada este jueves 18 de mayo por la organizadora del certamen, Jessica Newton, y la reina de belleza Alessia Rovegno, durante una transmisión especial de América TV.

Al respecto, la presentadora de televisión aclaró que vínculo la une con nuestra próxima representante en el Miss Universo 2023.

“Es mi sobrina, no he tenido la oportunidad de conocerla porque se ha criado en Estados Unidos. Ella es nieta del hermano de mi papá, de mi tío Walter, un primo hermano mío. Pero como les decía, ella se ha criado en el país. Igual, felicidades”, expresó.

Asimismo, la también presentadora de ‘Mujeres de la PM’ señaló que desea pronto conocer personalmente a su sobrina.

“El apellido Escribens es de una familia.... nunca la he conocido, no he tenido el placer de conocer a mi tía porque sí somos familia, mi abuelito es hermano del papá de Rebeca. Ojalá pronto te pueda conocer”, mencionó.

Además, Escribens dedicó un motivador mensaje hacia la nueva Miss Perú 2023: “Te toca demostrar que puedes traer la corona del Miss Universo”.

