Camila Escribens se pronuncia tras críticas: “Debemos ser más ‘nice’ porque todos somos Perú”

Camila Escribens dio una entrevista para Trome y se mostró emocionada por recibir la corona del reconocido certamen de belleza organizado por Jessica Newton.

“Para mí es un honor, para mí Miss Perú es todo mi corazón, desde pequeña mi sueño siempre ha sido representar al Perú, primero en las Olimpiadas y ahora se me presentó esta oportunidad. Cuando conocí la plataforma del Miss Perú, que empodera a las mujeres, me quedé encantada, estoy agradecida con Jessica, con todos los jurados, con todo el público que ha votado por mí. No saben cómo me siento, estoy feliz, emocionada, no tengo palabras para describir cómo me siento, pero sobre todo agradecida”, expresó la modelo.

Asimismo, confirmó que esta es su tercera vez compitiendo en este concurso, sin embargo, aunque los nervios siempre están allí. “Yo quiero ser lo mejor de todo y creo que los nervios me nacen un poquito porque quiero transmitir que lo voy hacer. Estaba un poco nerviosa pero dejé todo en el escenario”, manifestó.

“ A la tercera va la vencida, nunca te debes rendir porque si realmente quieres algo ne la vida, sigue tocan do esa puerta hasta que te digan ‘ok, entras’. Para mí ha sido una experiencia maravillosa compitiendo tres veces, cada vez he aprendido cada cosa nueva y estoy muy agradecida ”, acotó.

Por otro lado, Escribens se pronunció tras las críticas que recibió de personas que la llaman ‘Miss Reciclada’. “ Lo respeto, pero creo que decir ‘reciclada’ es un poquito... creo que cuando alguien tiene un sueño debe cumplirlo si realmente lo quiere y no sé, creo que debemos ser un poquito más ‘nice’ y comprender que todos somos Perú y y apoyarnos juntos para unirnos más ”, sostuvo.

