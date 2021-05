Rebeca Escribens sorprendió a todos con su reacción en vivo, luego de recibir una carta notarial que le habría enviado Rosángela Espinoza por asegurar que ella tenía un romance con el empresario Omar Macchi.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles, luego que uno de los integrantes de su equipo de producción le alcanzar el documento mientras se emitía el bloque de “América Espectáculos”.

“¿Carta notarial de Rosángela Espinoza?”, dijo notablemente soprendida. “¿Qué tiene esta chiquita ah? Se la ha agarrado conmigo… Y yo ¿qué hago con la carta notarial?”, agregó.

“A mí me ponen mal los problemas legales, pero tengo un esposo que me puede ayudar... ¿Te encanta a ti hacerme la pelea, no? ¡Mira lo que hago con tu carta notarial!”, indicó mortificada.

Inmediatamente, Rebeca Escribens procedió a romper en pedacitos el papel; sin embargo, al final del bloque, no precisó si el documento era real o solo se trataba de una broma.

Como se recuerda, fue Antonio Tafur, amigo de la popular ‘Chica selfie’ fue quien dejó entrever hace unos días el posible romance entre la modelo y el ‘Rey de los Casinos’, quien fue pareja de Viviana Rivasplata y Delly Madrid y ha sido relacionado con varias figuras de la farándula entre ellas: Melissa Loza, Melissa Paredes, Milett Figueroa, entre otras.

