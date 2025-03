Reimond Manco criticó a Pamela López por sentarse en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ para contar todo lo que vivió con Christian Cueva.

En ese sentido, Manco considera que el futbolista de Cienciano quiere rehacer su vida y se dedica a jugar, por lo que considera que no deberían ventilar los problemas que tuvieron en su matrimonio.

“ El tema es fuerte, hay agresión e hijos de por medio (...) Christian no sale de una y entra en otra, pero no podemos echarle la culpa al hombre, él ya se está dedicando a jugar, está separado y no sale en un ampay ”, manifestó en ‘En Caliente’.

Según el futbolista, para él deben existir valores y no se deben ventilar los problemas en un programa como ‘El Valor de la Verdad’.

“ Este es un tema bien complicado… Escúchame, la dignidad, los valores, los principios no tienen precio, ¿no? Uno también tiene sus mechas, pero no tiene por qué estar publicando… Es como si mi esposa se vaya a sentar en El Valor de la Verdad, eso es bajo, muy bajo ”, agregó Manco.

Pamela Franco rompe su silencio tras acusaciones de Pamela López en El Valor de la Verdad: “Pruébenlo”

Luego de la participación de Pamela López en El Valor de la Verdad, donde reveló que Christian Cueva le había sido infiel con Pamela Franco, la cumbiambera rompió su silencio y se pronunció al respecto.

Recordemos que López comentó que mientras su hija prematura luchaba por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica en Trujillo, el futbolista habría estado en Brasil con la cantante.

“Recordaba el primer año de mi hijo y él con ella, mi hija en UCI debatiéndose entre la vida y la muerte y él con ella. Eso no me lo saco de la cabeza”, reveló López.

El programa Todo Se Filtra buscaron a Pamela Franco y ella dio una respuesta desafiante: “Pues pruébenlo, que ha estado conmigo”, expresó al ser consultado por la presunta infidelidad de Cueva en Brasil.

También dejó en claro que nunca recibió presiones de Cueva para interrumpir un embarazo, como confesó López en el programa de Beto Ortiz.

“Yo creo que todas somos mujeres grandes y nadie te obliga a hacer nada que tú no quieras”, afirmó.

Además, marco distancia sobre las acusaciones de maltrato: “Las mujeres que realmente han sido maltratadas, pues hay que ayudarlas definitivamente porque hay muchas. Pero yo no voy a hablar de nadie específicamente. Estoy hablando de manera general”.

