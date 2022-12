El empresario Renzo Costa compartió, a través de su cuenta de Instagram, una fotografía con su novia, Thalía Alva, que provocó diversos comentarios.

Cabe mencionar que el programa “Magaly Tv La Firme” dio a conocer que el “Rey de los cueros” se convertirán en padres de gemelos junto a su pareja.

Sin embargo, el portal Insarándula, mostró cómo reaccionaron los usuarios ante la última imagen que publicó Costa junto a la modelo, pues le señalaron el parecido que tiene Alva a su expareja, la co-conductora de “América Hoy” Brunella Horna.

“Se consiguió a una gemela de Brunella, creo que porque aún no la olvida”, “Pensé que era Brunella, qué tal parecido. Así jamás la vas a olvidar y la pobre chica la está reemplazando”, “Por un momento pensé que Renzo había regresado con Brunellita, pero tuve que ver la foto muy bien para darme cuenta que no era ella”, expresaron algunos cibernautas en los comentarios del post.

Brunella Horna y su expareja Renzo Costa coinciden en concierto (VIDEO)

El conocido portal Instarándula publicó un video donde se observa a Brunella Horna y Richard Acuña disfrutando del show del colombiano en un box, mientras que el popular ‘rey de los cueros’ estaba en un box aledaño.

“Ayer en el concierto de Maluma, en un box Brunella con Richard y al lado, Renzo Costa”, fue el mensaje con el que la seguidora de Instarándula compartió el clip.

El periodista Samuel Suárez no dudó en comentar el encuentro entre la joven modelo y su expareja. “Uyyy ese encuentro habrá estado de candela jeje ¿Se habrán saludado a la distancia? Y le habrá dicho ya no me llames, ya no me busques, olvídate de mí”, fue lo que comentó el periodista de Instarándula.

