Renzo Schuller contó en el programa Amor y Fuego que no fue informado sobre el regreso de Gian Piero Díaz a Esto es Guerra. El conductor mencionó que no tenía contacto con su excompañero desde que se distanciaron, por lo que la noticia lo tomó por sorpresa.

“Para mí fue totalmente sorpresa, a mí no me dijeron absolutamente nada, lo cual considero que no está bien”, comentó.

Según explicó, tras el programa conversó con la producción sobre lo ocurrido y aseguró que el reencuentro no estuvo preparado. “No está bien y eso lo he conversado luego y lo puedo decir tranquilamente. No ha estado planeado. No voy a fingir esas cosas”, expresó, agregando que continuará en el reality por profesionalismo.

Schuller señaló que no ha retomado la comunicación con Gian Piero y que, de darse, será en un momento oportuno.

Por ahora, el conductor remarcó que su enfoque seguirá siendo su labor en Esto es Guerra, aunque no descartó que, en un futuro, pueda conversar con su excompañero para aclarar la situación.