El conductor del programa ‘En boca de todos’, Ricardo Rondón, habría encontrado el amor o al menos una chispa de ella, luego de que la madre de la novel cantante e influencer Macarena Vélez, Milagros Montoya, lo animara a escribirle a través de sus redes sociales.

Todo ocurrió cuando un reportero del programa llegó a la casa de Macarena Vélez para hacerle una nota por el lanzamiento de su nuevo tema musical. Al ver las cámaras del programa, Milagros reveló que Ricardo Rondón le da ‘like’ a sus fotos en Instagram, pero que no se atreve a enviarle un mensaje.

“He visto que Rondón me ‘likea’ todas mis fotos en Instagram, pero no me comenta. La verdad es que no entiendo por qué no comentas. Te mando un beso enorme”, señaló feliz, Milagros Montoya.

De inmediato, Ricardo Rondón se vio al descubierto y se animó a explicar por qué no le ha escrito hasta el momento a la mamá de Macarena Vélez.

“Es que uno no puede ser atrevido ni faltoso, solo le envío corazoncitos para de a poco ir cautivándola, pero ahora sí me atrevo para ti mi amor te voy a enviar un pie de saúco”, señaló bromeando el conductor de televisión, quien hace poco anunció a los cuatro vientos que está soltero.

Macarena Vélez enamorada

Por cierto, Macarena Vélez sorprendió a sus seguidores al presentarse en el programa con un nuevo look, pero las sorpresas no quedaron allí. Macarena anunció haber iniciado un romance con futbolista Víctor Salas.

“Nos conocimos el año pasado y hemos sido muy buenos amigos, pero yo viajé todo el verano y cuando regresé volvimos a juntarnos. La verdad que me gustó bastante, estoy bien feliz, tranquila, eso es lo más importante”, dijo Macarena Vélez antes de presentar su nuevo tema musical ‘El vacilón’.

