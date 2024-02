Ricky Trevitazo y su esposa Brenda Vargas están graves luego de ser diagnosticados con dengue. El hijo del cantante contó los detalles de la salud de sus progenitores a ‘La Banda del Chino’, además, pidió apoyo en esta complicada situación.

“ Mi papá llevaba un tiempo delicado, no podía ni caminar, ni nada, por el dolor muscular. Hoy llegó una ambulancia y lo recogieron. Tenía mareos y fiebre ”, contó el hijo de Ricky Trevitazo.

Según relató, su padre hizo caso omiso a los dolores que tenía, no obstante, su salud empeoró y tuvo que ser internado de emergencia.

“No pensábamos que era dengue al principio porque mi mamá se fue a hacer unos exámenes y le dijeron que solo era una infección urinaria, pero tenemos una tía que nos dijo que podía ser dengue. Mi mamá se hizo la prueba y salió positivo a dengue”, sostuvo.

Por otro lado, su amigo Luigui Carbajal reveló que está preocupado por la salud de su ‘hermano’ y contó que el fin de semana estuvo junto a él en un concierto.

“No es de hoy, esto ya viene desde la semana pasada que viene ya con ese tipo de problemas. Él pensaba que era Covid, pero todos los síntomas que tenía era el dengue y es súper complicado. Incluso, en algunos casos, llega la hemorragia y te puedes morir (...) Me da mucha pena porque sabe que lo quiero mucho, me duele, me cuesta, voy a estar pendiente de sus hijos. Mi esposa está pendiente y monitoreándolo también. Ricky es mi hermano, el fin de semana teníamos compromiso con la orquesta y ha ido, sin saber lo grave que estaba. Se quiso hacer el fuerte y ahorita está complicado. Hoy lo han internado en la mañana de emergencia porque ya no podía más ”, indicó.

Ricky Trevitazo, exintegrante de Skándalo, fue internado de emergencia por dengue: “No puede ni caminar”