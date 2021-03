El conductor de televisión Rodrigo González se refirió a la opinión que emitió Magaly Medina, quien no consideró como acoso que una persona vestida con el disfraz de ‘Silvestre’ genere incomodidad a Fátima Segovia al acercarse demasiado en una grabación para ‘JB en ATV’.

El popular ‘Peluchín’ dijo que la conocida como ‘Urraca’ se tomaba el caso de manera divertida y que no sabía si hubiera pensando lo mismo si el mismo hecho hubiera sucedido en ‘Mujeres al Mando’.

“Ayer escuchaba que Magaly decía en la noche: bueno, es que el muñeco mañosón, por eso no tengo reporteras así para no tener no sé qué. Se lo tomaba de manera divertida. No sé si eso hubiese ocurrido en Mujeres al Mando hubiese opinado lo mismo, hay que medir a todos con la misma vara y a mí, esa situación que involucra a una mujer con esa incomodidad, no me parece entretenido, pero como yo no trabajo en ATV sí puedo decirlo con libertad”, dijo González en ‘Amor y Fuego’.

Rodrigo González muestra video de incómodo momento de Dayanita con personaje del gato Silvestre

¿Dayanita también fue acosada?

El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, mostró el video de un momento incómodo que pasó Dayanita, integrante del elenco de ‘JB en ATV’, cuando se grababa el sketch con la presencia de Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia por Renovación Popular.

Resulta que ‘Silvestre’, el mismo personaje que generó molestia en Fátima Segovia, también tuvo un acercamiento que fue captado por las cámaras de ATV.

