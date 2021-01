Pelea en redes sociales. La periodista deportiva Alexandra Hörler utilizó su cuenta de Twitter para responderle a Rodrigo González por las las criticas que dio en su programa sobre la entrevista que mantuvo con Jefferson Farfán.

“ Acabo de ver lo que insinúa @rodgonzalezl sobre mi entrevista a Farfán, diciendo que obviamente de ahí nos iremos a hacer algo, (”al corner con la Hörler) y soltar frases en doble sentido. Si fuera un hombre el que hace la entrevista, ¿eso no pasaría no? ”, es lo que escribe en Twitter Hörler .

Acabo de ver lo que insinúa @rodgonzalezl sobre mi entrevista a Farfán, diciendo que obviamente de ahí nos iremos a hacer algo, ("al corner con la Hörler) y soltar frases en doble sentido. Si fuera un hombre el que hace la entrevista, eso no pasaría no? — Alexandra Hörler (@alexandrahorler) January 21, 2021

Luego continuó con: “¿pero por ser mujer me toma como un pedazo de carne en oferta que está ahí para algo más? ¿Qué tal si respetamos el trabajo del otro (así como lo hago con el suyo y no me meto con él) y dejamos de incentivar el machismo? O¿ por ser mujer no puedo entrevistar futbolistas y q se me respete?”.

@rodgonzalezl te escuché hoy. Yo no busco hacer bulla. A mí me molestó principalmente tu comentario, que te dejo aquí para que lo veas y escuches nuevamente, donde insinúas que nos vamos a ir otro lugar, con doble sentido. Yo estaba trabajando. pic.twitter.com/n8DoIiXxZt — Alexandra Hörler (@alexandrahorler) January 22, 2021

RORIGO GONZÁLEZ LE RESPONDE

El conductor de TV utilizó unos momentos en su programa, para responderle a Alexandra sobre sus publicaciones en Twitter.

“La Hörler salió de debajo de las piedras. Me parece que carga con una cruz pesada que ya se ha convertido en un tema para ella. Quizá sienta que no la toman en serio en el periodismo deportivo, pero no tengo nada que ver en eso, no somos del gremio”, dijo el popular Peluchín.

“Ahora ya su programa pedorro que tiene, ya se enteró la gente que existe, porque me parece que lo que está haciendo es buscar estelaridad abrazando una causa que no le corresponde”, indicó.

